Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Барселона в рамках дерби примет на своем поле Эспаньол в дебютном поединке Хави Эрнандеса.

Барселона — Эспаньол

Суббота, 20 ноября, 22:00. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Карлос Дель Серро Гранде.

Барселона подходит к данному поединку непривычно низко в турнирной таблице — на девятом месте с семнадцатью набранными баллами. "Сине-гранатовые" не могут победить в последних четырех играх в рамках чемпионата Испании. Особенно обидным получился последний матч против Сельты — каталонцы вели со счетом 3:0, но умудрились упустить преимущество.

С матча против Эспаньола начнется эпоха Хави-тренера в Барселоне, а потому к матчу будет приковано огромное количество взглядов. Легенде "сине-гранатовых" нужно сразу показывать результат, хотя конечно запас доверия от руководства и болельщиков будет приличный. Но Хави сразу заявил, что Барселона должна побеждать везде и всегда.

Что касается Эспаньола, то команда расположилась на одиннадцатой позиции с тем же количеством набранных баллов, что и Барселона, — семнадцатью. В прошлом туре в игре против Гранады "попугаи" прервали серию неудачных результатов, триумфовав со счетом 2:0. Несмотря на текущую форму Эспаньола, дерби обещает быть горячим.

Однако нужно понимать, что Эспаньол — далеко не самый неудобный соперник для "сине-гранатовых". В пяти последних матчах Барселона выиграла трижды и дважды встреча заканчивалась ничейным результатом. Более того, последний раз Эспаньол уезжал с Камп Ноу с набранными баллами в официальном матче еще зимой 2009 года.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" не сможет рассчитывать на нападающего Серхио Агуэро. Многие ранее отсутствующие футболисты восстановились, а потому у Хави будет место для маневра, но это больше касается обороны и полузащиты — Фати и Дембеле по-прежнему недоступны. У "попугаев" не стоит ждать появления Ву Лея и Баре.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Агуэро, Дембеле, Фати, Алвес — Баре, Ву Лей

Под вопросом: Дест — Хиль

Интересные факты:

Барселона в последних 5 домашних матчах против Эспаньола во всех соревнованиях не пропустила.

Эспаньолу не удалось выиграть последние 15 выездных матчей (Ла Лига).

Барселона забила меньше 2,5 голов в последних 4 домашних матчах против Эспаньола во всех соревнованиях.

Барселона выиграла 5 из последних 6 домашних матчей против Эспаньола во всех соревнованиях.

Эспаньол пропустил не менее 2 голов в последних 4 выездных матчах (Ла Лига).