Испания

Наставник Севильи довольно резко ответил на вопросы о форварде своей команды.

Нападающий Севильи и сборной Марокко Юссеф Эн-Насери не поможет своей команде по причине мышечной травмы.

Наставник "нервионцев" Хулен Лопетеги резко отреагировал на вопрос журналиста о сроках восстановления форварда.

"Судьба преподнесла нам неприятный сюрприз в виде его травмы. Сроки восстановления? Я тренер, а не врач. Заключение медицинской службы клуба таково, что он выбыл на три месяца. Будем рады, если он вернется в строй раньше", — цитирует специалиста Marca.

Также Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящей игры с Алавесом.

"Это будет очень трудная, но очень важная игра. У Алавеса хороший командный дух, а также индивидуально сильные игроки. Безусловно, нам будет очень нелегко", — считает наставник Севильи.

Матч Севилья — Алавес состоится в субботу, 20 ноября в 17:15 по киевскому времени.