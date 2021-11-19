Испания

Команды не сумели открыть счет в матче.

14-й тур испанской Ла Лиги открывался матчем между Леванте и Атлетиком.

Несмотря на многочисленные попытки со стороны как хозяев, так и гостей поля, счет не был открыт в матче. В конце матча Де Фрутос мог принести Леванте победу, однако его мощный удар по центру парировал Унаи Симон. В ответ Уильямс мог открыть счет в матче, но и его попытку отразил голкипер. Как итог — безголевая ничья.

Леванте — Атлетик 0:0

Леванте: Карденас — Клерк, Везу, Мустафи (Дуарте, 73), Сон (Мирамон, 86) — Барди (Дани Гомес, 73), Мальса (Вучкевич, 60), Кампанья — Моралес, Рохер Марти (Сольдадо, 86), Де Фрутос

Атлетик: Симон — Баленсиага, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ — Муниаин (Уильямс, 66), Венседор, Дани Гарсия, Беренгер (Саррага, 55) — Рауль Гарсия (Сансет, 55), Уильямс (Вильярибре, 66 (Серрано, 87))

Предупреждения: Рохер, Альварес, Везу.