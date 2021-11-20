Испания

Команда Диего Симеоне одержала победу только благодаря голу на 87-й минуте.

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико принимал на своем поле Осасуну.

За два полноценных тайма командам так и не удавалось довести хотя бы один удар до результативного завершения.

Казалось, что финальный свисток зафиксирует нулевую ничью, однако на 87-й минуте гол Фелипе принес в актив Атлетико три набранных очка.

Интересно, что за весь матч подопечные Диего Симеоне пробили 14 раз по воротах Осасуны, при этом всего лишь один — в створ. Он и стал результативным для "матрасников".

Атлетико — Осасуна 1:0

Гол: Фелипе, 87

Атлетико: Облак, Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар (де Пауль, 65), Льоренте (Кондогбиа, 75), Корреа (Суарес, 65), Гризманн (Матеус Кунья, 75).

Осасуна: Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес (Торрес, 88), Брашанац (Иньиго Перес, 75), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Монкайола (Барха, 85), Чими Авила (Будимир, 66), Кике Гарсия.

Предупреждения: Гризманн, Мартин — Торро, Д. Гарсия