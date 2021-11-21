Испания

"Сине-гранатовые" добыли минимальную победу в дерби.

Барселона в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Эспаньол и добилась победы со счетом 1:0.

"Сине-гранатовые" в дебютном матче Хави Эрнандеса на посту главного тренера смогли распечатать ворота соперника в дебюте второго тайма усилиями Депая.

После этого каталонцы смогли удержать минимальном преимущество в счете и набрали три очка.

Барселона - Эспаньол 1:0

Гол: Депай, 48 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба — Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Нико Гонсалес (Демир, 88) — Гави (Коутиньо, 70), Депай, Акхомаш (Эззальзули, 46).

Эспаньол: Диего Лопес — Кабрера, Серджи Гомес, Давид Лопес (Морланес, 56), Педроса — Дардер, Эррера (Димата, 78) - Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 78), де Томас — Пуадо (Меламед, 56).

Предупреждения: Эззальзули, Мингеса, Де Йонг, Тер Штеген — Педроса, Кабрера