Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 14 тура испанской Ла Лиги Бетис в гостевом поединке сумел обыграть Эльче со счетом 0:3.

Трижды мяч побывал в воротах Бадии в первом тайме. Сначала забил Хуанми, а затем голами отличились Жозе и Фекир.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве, но и без этого гости не старались отыграться. Итог встречи — 0:3 в пользу "бетикос".

Эльче — Бетис 0:3

Голы: Хуанми, 12, Виллиан Жозе, 24, Фекир, 27

Эльче: Бадия, Барраган (Паласиос, 63), Бигас (Диего Гонсалес, 46), Роко, Мохика, Хосан (Каррильо, 73), Пасторе (Моренте, 46), Маскарель (Гути, 63), Гумбау, Лукас Перес, Бойе.

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Руис, Песселья (Эдгар Гонсалес, 52), Морено, Каналес (Гуардадо, 69), Акуоку, Хуанми (Руибаль, 69), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 80), Фекир, Гонсалес (Тельо, 80).

Предупреждения: Хуанми, Бойе.

Удаление: Бельерин.