Испания

Нападающий Атлетико оценил прошлый период своей карьеры.

Обратный трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из каталонской Барселоны в мадридский Атлетико случился аккурат под закрытие прошлого летнего трансферного окна, что автоматически породило множество домыслов относительно конфликта футболиста с клубом, который до сих пор формально владеет правами на него.

Однако, 30-летний форвард в своем последнем интервью испанской прессе однозначно отверг подобные домыслы, заверив при этом, что не жалеет о предыдущем этапе свей футбольной карьеры.

"Мое время в Барселоне точно нельзя назвать катастрофой, потому что я стабильно забивал по 20 голов в каждом из сезонов, проведенных в ней.

На самом деле, это была очень большая гордость — выступать за клуб с подобной историей.

Очень счастлив от того факта, что в 2019 году мне удалось перейти в Барсу, потому что там я встретил потрясающих людей в лице своих товарищей по команде.

Я также успел достаточно многому научиться у тренеров каталонского клуба, хотя, признаю, порой меня расстраивал тот факт, что я был вынужден пропускать игры по их решению.

Иногда было достаточно сложно, но я точно ни о чем не жалею", — резюмировал футболист.

Отметим, что после своего возвращения в Атлетико на правах арендного соглашения, Гризманн в 15 матчах отличился пятью забитыми мяча и одной голевой передачей.