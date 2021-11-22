Нападающий Атлетико оценил прошлый период своей карьеры.
Антуан Гризманн, Getty Images
22 ноября 2021, 08:25
Обратный трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из каталонской Барселоны в мадридский Атлетико случился аккурат под закрытие прошлого летнего трансферного окна, что автоматически породило множество домыслов относительно конфликта футболиста с клубом, который до сих пор формально владеет правами на него.
Однако, 30-летний форвард в своем последнем интервью испанской прессе однозначно отверг подобные домыслы, заверив при этом, что не жалеет о предыдущем этапе свей футбольной карьеры.
"Мое время в Барселоне точно нельзя назвать катастрофой, потому что я стабильно забивал по 20 голов в каждом из сезонов, проведенных в ней.
На самом деле, это была очень большая гордость — выступать за клуб с подобной историей.
Очень счастлив от того факта, что в 2019 году мне удалось перейти в Барсу, потому что там я встретил потрясающих людей в лице своих товарищей по команде.
Я также успел достаточно многому научиться у тренеров каталонского клуба, хотя, признаю, порой меня расстраивал тот факт, что я был вынужден пропускать игры по их решению.
Иногда было достаточно сложно, но я точно ни о чем не жалею", — резюмировал футболист.
Отметим, что после своего возвращения в Атлетико на правах арендного соглашения, Гризманн в 15 матчах отличился пятью забитыми мяча и одной голевой передачей.