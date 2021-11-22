Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Гранада — Реал, Getty Images
22 ноября 2021, 08:41
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сумел одержать победу над Гранадой на поле соперников. Еще до перерыва команда Карло Анчелотти отличилась двумя забитыми мячами, в то время как соперники ответили на это после экватора первого тайма. Однако, уже после возобновления игры, "сливочные" довели начатое до логического завершения еще двумя результативными ударами.
Обзор матча:
Гранада — Реал 1:4
Голы: Суарес, 34 — Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76
Гранада: Луиш Машимиану — Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева — Пуэртас (Монторо, 46), Мончу, Гоналон (Исма Руис, 59), Суарес — Соро, Рочина (Молина, 59).
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Начо, Алаба (Вальехо, 83), Менди — Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема (Йович, 80), Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
Предупреждение: Монторо — Иско.
Удаление: Мончу, 67.