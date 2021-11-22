Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сумел одержать победу над Гранадой на поле соперников. Еще до перерыва команда Карло Анчелотти отличилась двумя забитыми мячами, в то время как соперники ответили на это после экватора первого тайма. Однако, уже после возобновления игры, "сливочные" довели начатое до логического завершения еще двумя результативными ударами.

Обзор матча:

Гранада — Реал 1:4

Голы: Суарес, 34 — Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76

Гранада: Луиш Машимиану — Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева — Пуэртас (Монторо, 46), Мончу, Гоналон (Исма Руис, 59), Суарес — Соро, Рочина (Молина, 59).

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Начо, Алаба (Вальехо, 83), Менди — Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема (Йович, 80), Винисиус Жуниор (Родриго, 71).

Предупреждение: Монторо — Иско.

Удаление: Мончу, 67.