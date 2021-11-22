Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 14 тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано в домашних стенах одержал убедительную победу над Мальоркой со счетом 3:1.

В первом тайме футболисты Райо сумели дважды отличиться в воротах соперник. Сначала голом отметился Гвардиола, а следом, через несколько минут, забил Гарсия.

Во второй половине встречи Райо заработал 11-метровый удар. Эту возможность не упустил Трехо, сделав счет 3:0. На последних минутах один мяч Мальорке все же удалось отквитать. Точный удар на счету Бастидаса. Так матч и завершился.

Победа помогла Райо закрепиться на шестом месте, что дает право участвовать в еврокубках. Мальорка остается 13.

Райо Вальекано — Мальорка 3:1

Голы: Гвардиола, 16, Гарсия, 20, Трехо, 63 — Бастидас, 89

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Родригес, 85), Комесанья (Посо, 73), Оскар Валентин, Трехо (Унаи Лопес, 68), Гвардиола (Бебе, 68), Паласон (Мартин, 85).

Мальорка: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Бастидас, 85), Батталья, Руис де Галаррета (Фебас, 70), Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 55), Санчес (Ндиайе, 70), Фер Ниньо (Анхель Родригес, 55).

Предупреждения: Ли Кан Ин, Оскар Валентин , Оливан, Гвардиола, Трехо.