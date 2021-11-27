Испания

Сумма стала несколько меньше, чем требовал того наставник.

После увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера каталонской Барселоны нидерландский специалист потребовал у боссов "сине-гранатовых" неустойку в размере 12 млн евро.

Тем не менее, стороны сумели договориться о снижении ранее заявленной суммы. Так, по информации Marca, Барселона заплатит своему бывшему наставнику 10 млн евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Тем не менее, сумма остается немалой, учитывая финансовое положение каталонского клуба.

Напомним, ранее мы рассказывали о худших тренерах в истории Барселоны, куда также вошел Рональд Куман.