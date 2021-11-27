Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 15 тура испанской Ла Лиги Валенсия в домашнем матче сыграла вничью с Райо Вальекано (1:1).

Первый тайм завершился с минимальным перевесом в счете от хозяев. На 19 минуте Солер сумел реализовать 11-метровый удар.

Во втором тайме Райо заиграл активнее и счет сравнял. На 64 минуте Паласон отправил мяч в ворота Силлессена, сыграв на добивании.

Валенсия — Райо Вальекано 1:1

Голы: Солер, 19 - Паласон, 64

Валенсия: Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон (Куандреди, 88), Васс (Муса, 82), Маркос Андре, Гедеш (Макси Гомес, 62), Дуро, Элдер Кошта (Черышев, 82).

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Посо, 59), Комесанья, Оскар Валентин, Гвардиола (Бебе, 79), Паласон (Мартин, 79).

Предупреждения: Савельич, Солер, Диакаби, Альдерете, Комесанья, Гайя, Паласон, Фулькье, Васс, Катена, Оскар Валентин.