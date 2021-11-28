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Вильярреал — Барселона, getty images
28 ноября 2021, 01:05
Барселона в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Вильярреалу и добилась непростой победы со счетом 3:1.
"Сине-гранатовые" смогли склонить чашу весов в свою пользу лишь под занавес встречи благодаря точному удару Депая.
Обзор матча:
Вильярреал — Барселона 1:3
Голы: Чуквезе, 76 — Де Йонг, 48, Депай, 88, Коутиньо, 90+4
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 65) — Пино (Чуквуэзе, 65), Капу, Парехо, Тригерос (Раба, 84), Мой Гомес - Данджума.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Эрик Гарсия, Пике,Альба (Мингеса, 71) — Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80) — Эззальзули (Дембеле, 66), Гави, Депай.
Предупреждения: Пино — Альба, Пике