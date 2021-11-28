Испания

Клуб определился с заменой Эскрибе.

Эльче определился с заменой на пост главного тренера команды, с которого ранее был уволен Франциско Эскриба.

Им стал 43-летний Франсиско Хавьер Родригес Вильчес, или просто Франсиско. Последним клубом испанского специалиста была Жирона, которую он покинул по окончанию сезона 2020/21.

📯 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 |



🆕 ¡Francisco se convierte en el nuevo entrenador del #ElcheCF! #BienvenidoFrancisco 🤍💚🤍 pic.twitter.com/Ov1KJdC0Zp — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) November 28, 2021

Контракт с Франсиско подписан до конца сезона с возможностью пролонгации.

Дебютный поединок под руководством нового наставника Эльче проведет в понедельник, 29 ноября против Осасуны. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.