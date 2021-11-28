Клуб определился с заменой Эскрибе.
франсиско, getty images
28 ноября 2021, 15:18
Эльче определился с заменой на пост главного тренера команды, с которого ранее был уволен Франциско Эскриба.
Им стал 43-летний Франсиско Хавьер Родригес Вильчес, или просто Франсиско. Последним клубом испанского специалиста была Жирона, которую он покинул по окончанию сезона 2020/21.
Контракт с Франсиско подписан до конца сезона с возможностью пролонгации.
Дебютный поединок под руководством нового наставника Эльче проведет в понедельник, 29 ноября против Осасуны. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.