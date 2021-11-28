Испания

Завершился матч испанской Ла Лиги.

В 15-м туре испанской Ла Лиги Бетис принимал на своем поле Леванте.

Первую половину встречи команды провели практически без ворот, играя в обоюдоострый футбол. Уже на седьмой минуте счет открыл Мустафи, вколотив мяч в сетку головой после подачи углового. Далее Бетис ринулся в атаку и, казалось, заработал пенальти, но ВАР его отменил.

Тем не менее, во втором тайме Хуанми проявил свои лидерские качества, записав на свой счет хет-трик, благодаря чему подопечные Пеллегрини праздновали заслуженную победу.

Бетис - Леванте 3:1

Голы: Хуанми, 54, 63, 82 — Мустафи, 7

Бетис: Руй Силва — Морено, Руис, Бартра, Руибаль (Гонсалес, 76) — Гуардадо, Родригес, Каналес, Хуанми, Фекир — Виллиан Жозе

Леванте: Карденас — Клерк, Везу, Мустафи, Сон — Моралес, Мальса, Барди, Кампанья, Де Фрутос (Солдадо, 63) — Рохер Марти

Предупреждения: Везу, Рохер Марти, Руис, Мальса, Фекир.