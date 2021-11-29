Испания

"Сливочные" намерены увеличить отступные до одного миллиарда евро.

Полузащитник мадридского Реала Родриго Гоэс ведет переговоры о подписании нового контракта со "сливочными", сообщает ABC.

По информации источника, руководство "сливочных" считает 20-летнего бразильца важным футболистом для будущего клуба.

Отмечается, что новое соглашение будет включать опцию выкупа, которая будет увеличена до одного миллиарда евро. В настоящее время клаусула составляет 750 млн евро.

В нынешнем сезоне Родриго провел 16 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

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