"Сливочные" намерены увеличить отступные до одного миллиарда евро.
Родриго Гоэс, Getty Images
29 ноября 2021, 21:45
Полузащитник мадридского Реала Родриго Гоэс ведет переговоры о подписании нового контракта со "сливочными", сообщает ABC.
По информации источника, руководство "сливочных" считает 20-летнего бразильца важным футболистом для будущего клуба.
Отмечается, что новое соглашение будет включать опцию выкупа, которая будет увеличена до одного миллиарда евро. В настоящее время клаусула составляет 750 млн евро.
В нынешнем сезоне Родриго провел 16 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
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