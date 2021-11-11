Испания

Футболисты продолжают процесс восстановления после травм.

Полузащитник Федерико Вальверде и нападающий Родриго Гоэс могут в ближайшее время вернуться в общую группу Реала.

Как сообщает издание Marca, футболисты уже приступили к тренировкам по индивидуальной программе и начали работать с мячом. Ожидается, что они могут вернуться на поле после международного перерыва.

Из-за проблем со здоровьем Вальверде пропустил четыре последних матча "сливочных", а Родриго не участвовал в последних двух поединках команды.

Следующий матч Реал проведет на выезде против Гранады в 14-м туре Примеры 21 ноября.