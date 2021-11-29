Испания

Бразильский форвард получил признание от болельщиков "сливочных".

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком "сливочных" по итогам октября, сообщает Mahou, которая вручает награду "Jugador Cinco Estrallas".

В борьбе за награду 21-летний бразилец опередил Карима Бензема, Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Давида Алабу.

В минувшем месяце Винисиус провел пять поединков — четыре в испанской Ла Лиге и один в Лиге чемпионов против донецкого Шахтера, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ пытается заманить Винисиуса огромной зарплатой.