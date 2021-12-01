Испания

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей Кубка Короля.

Завершилась серия поединков 1/64 финала Кубка Испании, в которых Вильярреал отправил в ворота Виктории восемь безответных мячей, Гранада ограничилась семью в игре с Лагуной, а Хетафе и Сельта забили по пять.

Кайон — Уэска 0:2

Голы: Матеу, 59, Кевин, 90+4

Марчамало — Вальядолид 0:1

Гол: Меса, 89

Наскара — Андорра 0:1

Лагуна - Гранада 0:7

Голы: Бакка, 9, Буцке, 32, 44, 54, Пэуртас, 41, Молина, 67, 76

Унами — Алавес 0:3

Голы: Гвидетти, 66, Силла, 82, Риоха, 90+1

Виктория - Вильярреал 0:8

Голы: А. Морено, 17, 22, Манди, 28, Алькасер, 37, Чуквезе, 50, Ж. Морено, 73, Диа, 82, Иосифов, 87

Расинг Риоха - Картахена 0:2

Теруэль — Алькоркон 0:1

Унион Сеарес — Спортинг Хихон 0:1

Санукуэно — Сабадель 2:0

Бахадос — Алькояно 0:3

Монтижу — Бургос 0:1

Эбро — Сельта 0:5

Голы: Мина, 32, Солари, 43, Серви, 55, 58, 90+2

Моллерусса — Хетафе 1:5

Голы: Путчи, 4 — Мата, 19, 52, 57, Рамирес, 58, Поведа, 74

Альбасете — Ферроль 2:1