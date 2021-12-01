Предлагаем вашему вниманию результаты матчей Кубка Короля.
Вильярреал, getty images
01 декабря 2021, 00:37
Завершилась серия поединков 1/64 финала Кубка Испании, в которых Вильярреал отправил в ворота Виктории восемь безответных мячей, Гранада ограничилась семью в игре с Лагуной, а Хетафе и Сельта забили по пять.
Кайон — Уэска 0:2
Голы: Матеу, 59, Кевин, 90+4
Марчамало — Вальядолид 0:1
Гол: Меса, 89
Наскара — Андорра 0:1
Лагуна - Гранада 0:7
Голы: Бакка, 9, Буцке, 32, 44, 54, Пэуртас, 41, Молина, 67, 76
Унами — Алавес 0:3
Голы: Гвидетти, 66, Силла, 82, Риоха, 90+1
Виктория - Вильярреал 0:8
Голы: А. Морено, 17, 22, Манди, 28, Алькасер, 37, Чуквезе, 50, Ж. Морено, 73, Диа, 82, Иосифов, 87
Расинг Риоха - Картахена 0:2
Теруэль — Алькоркон 0:1
Унион Сеарес — Спортинг Хихон 0:1
Санукуэно — Сабадель 2:0
Бахадос — Алькояно 0:3
Монтижу — Бургос 0:1
Эбро — Сельта 0:5
Голы: Мина, 32, Солари, 43, Серви, 55, 58, 90+2
Моллерусса — Хетафе 1:5
Голы: Путчи, 4 — Мата, 19, 52, 57, Рамирес, 58, Поведа, 74
Альбасете — Ферроль 2:1