Барселона готова рассмотреть варианты с продажей двух представителей оборонительной линии в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает издание Cadena SER, каталонцы готовы отпустить Сержиньо Деста и Клемана Ленгле, чтобы позволить себе входящие трансферы.

Источник также утверждает, что Барселона в критических финансовых условиях согласится на трансферы Тер Штегена, Френки Де Йонга и Рональда Араухо.

Напомним, что Барселона может компенсировать уход обоих защитников подписанием универсального Сезара Аспиликуэты.