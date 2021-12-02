"Сине-гранатовые" готовы расстаться с двумя защитниками.
Клеман Ленгле, фото getty images
02 декабря 2021, 22:27
Барселона готова рассмотреть варианты с продажей двух представителей оборонительной линии в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает издание Cadena SER, каталонцы готовы отпустить Сержиньо Деста и Клемана Ленгле, чтобы позволить себе входящие трансферы.
Источник также утверждает, что Барселона в критических финансовых условиях согласится на трансферы Тер Штегена, Френки Де Йонга и Рональда Араухо.
Напомним, что Барселона может компенсировать уход обоих защитников подписанием универсального Сезара Аспиликуэты.