Защитник Челси Сезар Аспиликуэта попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Marca.

Соглашение Аспиликуэты с Челси истекает летом, а о новом контракте они пока не договорились. Барселона хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать испанского защитника свободным агентом.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 15 поединков в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с нападающим Ман Сити Ферраном Торресом.