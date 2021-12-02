Каталонцы проявляет интерес к испанскому защитнику.
Сезар Аспиликуэта, Getty Images
02 декабря 2021, 08:31
Защитник Челси Сезар Аспиликуэта попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Marca.
Соглашение Аспиликуэты с Челси истекает летом, а о новом контракте они пока не договорились. Барселона хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать испанского защитника свободным агентом.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 15 поединков в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона согласовала контракт с нападающим Ман Сити Ферраном Торресом.