Испания

Благодаря этой выплате "блаугранас" избежит судебного разбирательства.

Барселона согласилась выплатить компенсацию за досрочное увольнение своему бывшему главному тренеру Кике Сетьену. Об этом сообщает Sport, ссылаясь на Cadena Ser.

По информации источника, стороны смогли найти компромисс и остановились на сумме в размере 4 миллионов евро.

Также отмечается, что руководство "блаугранас" призналось в том, что увольнение прошло некорректно и выплаты испанскому специалисту будут отправлены частями.

Благодаря этому Барселона избежит судебного разбирательства, которое планировалось провести 20 декабря. По итогам суда Сетьен мог бы получить около 14 млн евро, если бы судья был на его стороне.

Напомним, Сетьен возглавлял Барселону с 13 января по 17 августа 2020 года.