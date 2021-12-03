Испания

Наставник Барселоны прокомментировал последние трансферные слухи.

Последние трансферные слухи связывали полузащитника каталонской Барселоны Френки Де Йонга с переходом в Манчестер Сити.

Тем не менее, наставник каталонцев Хави Эрнандес опроверг данную информацию заявив, что футболист не продается.

"Френки Де Йонг не покинет клуб. Он не продается — мы считаем его одним из ключевых футболистов Барселоны. В то же время, мы работаем над усилением команды в зимнее трансферное окно.

Входящие трансферы можно ожидать лишь в том случае, если мы кого то продадим", — цитирует специалиста Фабрицио Романо.

Ранее сам футболист отказался покидать клуб.