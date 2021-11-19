Испания

Полузащитник намерен и дальше выступать за Барселону.

Барселона из-за финансовых трудностей решила рассмотреть вариант с продажей полузащитника Френки Де Йонга.

Как сообщает издание El Nacional, в футболисте заинтересован Манчестер Сити, но сам нидерландский футболист не горит желанием переходить в стан "горожан".

Источник утверждает, что Френки Де Йонг хочет остаться в Барселоне и доказать Хави Эрнандесу свою важность.

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.