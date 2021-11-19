Полузащитник намерен и дальше выступать за Барселону.
Френки Де Йонг, getty images
19 ноября 2021, 20:57
Барселона из-за финансовых трудностей решила рассмотреть вариант с продажей полузащитника Френки Де Йонга.
Как сообщает издание El Nacional, в футболисте заинтересован Манчестер Сити, но сам нидерландский футболист не горит желанием переходить в стан "горожан".
Источник утверждает, что Френки Де Йонг хочет остаться в Барселоне и доказать Хави Эрнандесу свою важность.
В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.