Испания

"Сине-гранатовые" готовы к переговорам по нидерландцу.

Барселона нуждается в получении новых финансов и готова рассмотреть продажу одного из своих лидеров.

Как сообщил журналист El Chiringhuito Жозе Гайя, "сине-гранатовые" готовы выслушать предложения по Френки Де Йонгу.

Источник утверждает, что руководство уверенно, что на продажу нидерландского полузащитника можно заработать большую сумму.

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Напомним, что Хави постарается уговорить Дембеле и Гави продлить контракты с Барселоной.