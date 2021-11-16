"Сине-гранатовые" готовы к переговорам по нидерландцу.
Френки Де Йонг, getty images
16 ноября 2021, 20:15
Барселона нуждается в получении новых финансов и готова рассмотреть продажу одного из своих лидеров.
Как сообщил журналист El Chiringhuito Жозе Гайя, "сине-гранатовые" готовы выслушать предложения по Френки Де Йонгу.
Источник утверждает, что руководство уверенно, что на продажу нидерландского полузащитника можно заработать большую сумму.
В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.
Напомним, что Хави постарается уговорить Дембеле и Гави продлить контракты с Барселоной.