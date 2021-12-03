Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В поединке 16 тура испанской Ла Лиги Гранада в домашних стенах обыграла Алавес со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Антонио Пуэртас на 14 минуте встречи. Хавбек подловил мяч на подходах к штрафной площади и сильным ударом послал его под левую штангу ворот Пачеко — 1:0.

Во втором тайме Гранада полностью отдала инициативу Алавесу. Команда Кальехи имела несколько хороших моментов, но ей все никак не удавалось забить вплоть до 80 минуты. Именно тогда Гранада забила в свои ворота. Автор автогола — Абрам.

Но это был вечер Гранады. Ариас оказался в нужное время в нужном месте и переправил мяч в пустые ворота — 2:1.

По итогам этой игры Гранада поднялась на 15 строчку, а Алавес опустился на 14 место в таблице Ла Лиги.

Гранада — Алавес 2:1

Голы: Пуэртас, 14, Ариас, 86 - Абрам (АГ), 80

Гранада: Луиш Машимиану, Кини, Абрам, Торренте, Нева, Эскудеро (Этеки, 61), Пуэртас (Ариас, 80), Гоналон, Милья (Мончу, 80), Молина (Соро, 71), Суарес.

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пере Понс (Силла, 78), Мойя (Ману Гарсия, 57), Лум (Пина, 71), Мендес (Пельистри, 71), Хоселу, Риоха.

Предупреждения: Абрам, Лагуардиа, Этеки, Хави Лопес.