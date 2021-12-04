Испания

Хавбек "нервионцев" выбыл на длительный срок из-за травмы.

Нападающий Севильи Эрик Ламела не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает AS.

По информации источника, у 29-летнего аргентинца травмировано плечо, которое он серьезно повредил на тренировке. Из-за этого ему придется перенести операцию на этой неделе.

Ожидается, что футболист должен вернуться к тренировкам лишь в марте следующего года.

В нынешнем сезоне Ламела провел 16 поединков, в которых забил четыре мяча.

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