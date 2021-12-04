Хавбек "нервионцев" выбыл на длительный срок из-за травмы.
Эрик Ламела, Getty Images
04 декабря 2021, 11:13
Нападающий Севильи Эрик Ламела не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает AS.
По информации источника, у 29-летнего аргентинца травмировано плечо, которое он серьезно повредил на тренировке. Из-за этого ему придется перенести операцию на этой неделе.
Ожидается, что футболист должен вернуться к тренировкам лишь в марте следующего года.
В нынешнем сезоне Ламела провел 16 поединков, в которых забил четыре мяча.
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