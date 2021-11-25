Украина

Вингер "горняков" может перебраться в чемпионат Испании.

Вингер Шахтера Михаил Мудрик яркими выступлениями привлек внимание одного из испанских грандов — Севильи.

Как сообщает издание Fichajes, переходом украинского футболиста лично займется спортивный директор Мончи.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел пятнадцать поединков, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее Михаил Мудрик рассказал о том, кто его кумир в мировом футболе.