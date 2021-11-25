Вингер "горняков" может перебраться в чемпионат Испании.
Михаил Мудрик, getty images
25 ноября 2021, 18:29
Вингер Шахтера Михаил Мудрик яркими выступлениями привлек внимание одного из испанских грандов — Севильи.
Как сообщает издание Fichajes, переходом украинского футболиста лично займется спортивный директор Мончи.
В текущем сезоне Михаил Мудрик провел пятнадцать поединков, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что ранее Михаил Мудрик рассказал о том, кто его кумир в мировом футболе.