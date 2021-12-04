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Атлетико — Мальорка, getty images
04 декабря 2021, 22:33
В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико потерпел поражение от Мальорки.
Несмотря на то, что подопечные Диего Симеоне имели минимальное преимущество в счете, в концовке поединка гостям удалось не только отыграться, но и вырвать победный результат благодаря голам Руссо и Кубо.в
Обзор матча:
Атлетико - Мальорка 1:2
Голы: Кунья, 68 — Руссо, 80, Кубо, 90+1
Атлетико: Облак — Лоди, Фелипе, Савич (Эрмосо, 11), Льоренте — де Пауль (Фелиш, 60), Кондогбиа, Коке, Корреа (Суарес, 71) — Гризманн (Лемар, 60), Матеус Кунья (Врсалько, 71)
Мальорка: Рейна — Коста, Вальент, Руссо, Маффео — де Галаррета (Батталья, 74), Баба (Ниньо, 80), Санчес (Кубо, 74), Дани Родригес, Ли Кан Ин (Седлар, 85) — Пратс (Родригес, 74)
Предупреждения: де Галаретта, Маффео, Баба, Вальент, Рейна, Фелипе, Лоди