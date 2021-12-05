Испания

Голкипер сумел не пропустить в напряженном противостоянии.

Мадридский Реал в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги принимал участие в гостевом "королевском" дерби против Реала Сосьедад, сумев одержать победу над соперниками за счет двух забитых сразу после перерыва мячей (2:0).

Реал Сосьедад — Реал 0:2 Видео голов и обзор матча

При этом, данный поединок точно сумеет запомнить для себя голкипер "сливочных" Тибо Куртуа, который уже в восьмой раз в текущем сезоне (из 21 матча) сыграл "на ноль".

Для 29-летнего бельгийского стража ворот встреча на Аноэте стала 150-й во вратарском свитере мадридского Реала, что после матча отметил президент "галактикос" Флорентино Перес, вручив своему футболисту памятный сувенир.

Для проведения подобного числа игр Куртуа понадобилось более трех лет с момента перехода из лондонского Челси летом 2018 года, а за этот период его ворота оставались неприкасаемыми в 60 матчах, при 142 пропущенных голах.

Стоит отметить, что во время выступлений за Челси и мадридский Атлетико бельгиец сыграл по 154 игры в каждом клубе, однако в составе "синих" пропускал больше и чаще (152 гола при 58 "сухих" матчах против 125/76 в составе "матрасников").

Еще на один шаг приблизится к персональному рекорду по количеству игр за один клуб Тибо сможет уже в матче следующего тура, в котором мадридский Реал ожидает домашнее дерби против Атлетико.