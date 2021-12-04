Испания

Сербский нападающий провел отличный матч против басков.

Реал в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Испании пожаловал в гости к Сосьедаду на Аноэту и добился победы.

Подопечные Карло Анчелотти смогли распечатать ворота соперника лишь в начале второй половины игры усилиями Винисиуса.

Уже несколько позже голом отметился Лука Йович, который вышел на замену вместо Карима Бензема. Баски так и не смогли чем-либо ответить.

Реал Сосьедад — Реал 0:2

Голы: Винисиус, 47, Йович, 57

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 68), Ле Норман, Субельдия, Рико — Янузай (Порту, 68), Гевара (Турриентес, 61), Субименди — Серлот (Барренечеа, 61), Исак, Ойарсабаль.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич, Кроос (Вальверде, 81), Каземиро (Камавинга, 65) — Бензема (Йович, 17), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81).

Предупреждения: Субельдия, Янузай