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Реал Сосьедад - Реал, getty images
05 декабря 2021, 01:52
Реал в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Испании пожаловал в гости к Сосьедаду на Аноэту и добился победы со счетом 2:0.
Мадридцы открыли счет в начале второй половины игры благодаря точному удару Винисиуса после паса Йовича, а уже несколько позже сам серб отправил мяч в ворота соперника, установив финальный счет.
Обзор матча:
Реал Сосьедад — Реал 0:2
Голы: Винисиус, 47, Йович, 57
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 68), Ле Норман, Субельдия, Рико — Янузай (Порту, 68), Гевара (Турриентес, 61), Субименди — Серлот (Барренечеа, 61), Исак, Ойарсабаль.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич, Кроос (Вальверде, 81), Каземиро (Камавинга, 65) — Бензема (Йович, 17), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81).
Предупреждения: Субельдия, Янузай