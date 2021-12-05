Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 16 тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано в домашних стенах обыграл Эспаньол (1:0).

В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но оба вратаря Димитриевски и Лопес показали свой высокий уровень мастерства.

Однако вторая половина матча началась с автогола. После прострела с фланга Леандро Кабрера срезал мяч в свои ворота — 1:0. Победа Райо, благодаря комторой они оторвались от Барселоны уже на 4 очка. Эспаньол на 9 строчке.

Райо Вальекано — Эспаньол 1:0

Гол: Кабрера (АГ), 54

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Родригес, Нтека, Гарсия, Унаи Лопес (Сисс, 67), Оскар Валентин, Трехо, Гвардиола (Фалькао, 75), Паласон.

Эспаньол: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес (Калеро, 61), Педроса, Дардер (Морланес, 74), Баре (Морон, 61), Эррера, Алеиш Видаль, Эмбарба (Меламед, 74), де Томас, Пуадо.

Предупреждения: Пуадо, Трехо, Алеиш Видаль, Нтека, Кабрера.

Красная: Фран Мерида (Эспаньол) (За пределами поля).