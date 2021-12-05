Завершился матч чемпионата Испании.
Момент с голом Райо, Getty Images
05 декабря 2021, 16:56
В рамках 16 тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано в домашних стенах обыграл Эспаньол (1:0).
В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но оба вратаря Димитриевски и Лопес показали свой высокий уровень мастерства.
Однако вторая половина матча началась с автогола. После прострела с фланга Леандро Кабрера срезал мяч в свои ворота — 1:0. Победа Райо, благодаря комторой они оторвались от Барселоны уже на 4 очка. Эспаньол на 9 строчке.
Райо Вальекано — Эспаньол 1:0
Гол: Кабрера (АГ), 54
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Родригес, Нтека, Гарсия, Унаи Лопес (Сисс, 67), Оскар Валентин, Трехо, Гвардиола (Фалькао, 75), Паласон.
Эспаньол: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес (Калеро, 61), Педроса, Дардер (Морланес, 74), Баре (Морон, 61), Эррера, Алеиш Видаль, Эмбарба (Меламед, 74), де Томас, Пуадо.
Предупреждения: Пуадо, Трехо, Алеиш Видаль, Нтека, Кабрера.
Красная: Фран Мерида (Эспаньол) (За пределами поля).