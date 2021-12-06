Испания

Талантливый нападающий не хочет выступать за "сине-гранатовых".

Барселона пытается усилить атакующую линию и заинтересована в подписании нападающего РБ Зальцбург Карима Адейеми.

Как сообщает издание Sky Sport, сам 19-летний форвард отказался от варианта с переходом в стан "сине-гранатовых".

Источник утверждает, что Карим Адейеми планирует продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

В текущем сезоне молодой нападающий провел 26 матчей на клубном уровне, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.

Напомним, что ранее Реал и Атлетико провели переговоры с агентом форварда Зальцбурга Карима Адейеми.