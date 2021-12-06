Талантливый нападающий не хочет выступать за "сине-гранатовых".
Карим Адейеми, getty images
06 декабря 2021, 22:43
Барселона пытается усилить атакующую линию и заинтересована в подписании нападающего РБ Зальцбург Карима Адейеми.
Как сообщает издание Sky Sport, сам 19-летний форвард отказался от варианта с переходом в стан "сине-гранатовых".
Источник утверждает, что Карим Адейеми планирует продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.
В текущем сезоне молодой нападающий провел 26 матчей на клубном уровне, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.
Напомним, что ранее Реал и Атлетико провели переговоры с агентом форварда Зальцбурга Карима Адейеми.