Испания

Футболист РБ Зальцбург заинтересовал главного тренера каталонцев.

Немецкий нападающий РБ Зальцбург Карим Адейеми может перебраться в стан каталонской Барселоны.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересован ряд европейских топ-клубов, а в гонке за Адейеми лидирует Боруссия Дортмунд. По информации AS, боссы "блаугранас" намерены перехватить футболиста у конкурентов из Германии.

Потенциальный трансфер может обойтись Барселоне в 40 млн евро. Учитывая финансовый кризис каталонского клуба, речь может идти об аренде обязательным правом выкупа, дабы отсрочить основной платеж.

По информации источника, Боруссия Д предлагает Адейеми контракт на пять лет с зарплатой в три миллиона ежегодно.

В текущем сезоне Адейеми провел 22 поединка за РБ Зальцбург 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе к Адейеми со стороны Реала и Атлетико.