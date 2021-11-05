Испания

Футболист может перебраться в Испанию.

Мадридские Реал и Атлетико нацелились на талантливого форварда австрийского Зальцбурга Карима Адейеми.

Футболист интересен многим топ-клубам Европы, включая Баварию, Боруссию Дортмунд и французский ПСЖ.

Агент молодого футболиста побывал в Мадриде, где провел переговоры по своему подопечному с Реалом и Атлетико.

Сообщается также, что Зальцбург готов отпустить футболиста за 30-35 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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