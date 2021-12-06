Испания

Состоялся заключительный матч 16 тура испанского чемпионата.

В поединке 16 тура испанской Ла Лиги Хетафе на своем поле расписало ничейный результат с Атлетиком.

Матч закончился без забитых мячей со счетом 0:0, несмотря на небольшое преимущество со стороны хозяев поля.

После 16 игр Атлетик набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Хетафе 11 баллов и предпоследняя 19 строчка.

Хетафе — Атлетик 0:0

Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Митрович, Куэнка — Аленья, Максимович, Арамбарри, Оливера — Унал (Мата, 73), Рамирес (Янкто, 87).

Атлетик: Симон — Де Маркос (Петксарроман, 83), Альварес, Мартинес, Лекуэ — Саррага (Беренгер, 83), Даниэль Гарсия (Весга, 88), Венседор, Николас Вильямс (Морсильо, 88) — Рауль Гарсия, Иньяки Вильямс (Сансет, 74).

Предупреждения: Джене — Морсильо.