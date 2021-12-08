Испания

Итальянский специалист рассказал о состоянии форварда.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема имеет возможность восстановиться к матчу с Атлетико в 17-м туре Примеры.

Бензема повредил бедро в поединке с Сосьедадом (0:2) в минувший уикенд, из-за чего пропустил встречу с Интером (2:0) в Лиге чемпионов.

"У нас есть несколько дней, чтобы посмотреть, успеет ли Карим восстановиться. Я думаю, восстановится.

Йович отыграл хорошо, помог нам в атаке, а также в ведении игры", – приводит слова Анчелотти портал Football Espana.

В текущем сезоне Бензема провел 20 поединков в футболке "сливочных", забив 17 голов и совершив 8 ассистов.

Матч Реал Мадрид – Атлетико состоится на Сантьяего Бернабеу в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.