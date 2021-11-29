Испания

Результативный удар Карима помог Реалу обыграть Севилью.

В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле сумел в волевом стиле дожать андалузскую Севилью (2:1), благодаря чему продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Реал — Севилья 2:1 Видео голов и обзор матча

Первый мяч коллектива Карло Анчелотти, который стал ответом на ранее взятие ворот со стороны Рафы Мира, был записан на нападающего Карима Бензема, который тем самым не только сумел улучшить собственные показатели результативности, но и замахнулся на свержение рекорда.

Форвард Тьерри Анри долгое время возглавлял рейтинг бомбардиров своей страны на клубном уровне с показателем в 360 забитых мячей, однако для 33-летнего исполнителя Реала его результативный удар стал уже 361 в карьере, что позволило обновить достижение.

Бензема забил 295 голов в 577 матчах за мадридский Реал, а еще 66 результативных ударов пришлось на его 148 поединков в составе французского Лиона.

Отметим, что испанское издание Marca сообщает, что нападающий "галактикос" уже точно знает, что не получит Золотой мяч в этом году — для него уготовлено третье место по итогам голосования.