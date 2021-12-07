Испания

Футболист недоволен отсутствием игровой практики.

Нападающий мадридского Атлетико Жоао Фелиш подумывает о том, чтобы сменить команду.

Форвард недоволен отсутствием игровой практики и недоверием со стороны главного тренера Диего Симеоне.

Фелиш считает, что ему стоит больше играть, чтобы отправиться со сборной Португалии в Катар, если она туда пройдет.

Сообщается, что Диего Симеоне не видит Фелиша в основном составе, так как стиль футболиста не подходит стилю игры "матрасников".

В текущем сезоне Фелиш сыграл 12 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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