Футболист недоволен отсутствием игровой практики.
Жоао Фелиш, Getty Images
07 декабря 2021, 14:26
Нападающий мадридского Атлетико Жоао Фелиш подумывает о том, чтобы сменить команду.
Форвард недоволен отсутствием игровой практики и недоверием со стороны главного тренера Диего Симеоне.
Фелиш считает, что ему стоит больше играть, чтобы отправиться со сборной Португалии в Катар, если она туда пройдет.
Сообщается, что Диего Симеоне не видит Фелиша в основном составе, так как стиль футболиста не подходит стилю игры "матрасников".
В текущем сезоне Фелиш сыграл 12 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.