Испания

Форвард мадридского Реала высказался о возможности получить престижную награду.

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор рассказал о том, как он воспринимает высказывания различных экспертов о том, что ему под силу выиграть Золотой Мяч.

Футболист считает, что без командных трофеев он не сможет составить конкуренцию другим футболистам.

"Для того, чтобы получить Золотой мяч — нужно работать на максимуме своих возможностей. Если я продолжу играть за Реал на своем уровне, то может и смогу выиграть эту награду. Важно завоевывать трофеи с Реалом, без этого невозможно выиграть Золотой мяч", — приводит слова Винисиуса Marca.

В текущем сезоне Винисиус провел 22 матча за Реал во всех турнирах, в которых сумел забить 12 мячей, а также отдать семь голевых передач.

Ранее наставник "сливочных" Карло Анчелотти рассказал о том, видит ли он в бразильце будущего обладателя престижной награды.