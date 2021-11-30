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Наставник мадридского Реала прокомментировал итоги голосования за Золотой мяч.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о результатах голосования за Золотой мяч, в результате которого награду получил Лионель Месси.

"Важно правильно оценивать итоги голосования. Месси выиграл не потому что он Месси, а потому что он остается отличным футболистом.

Индивидуальные призы очень важны для футболистов, ведь они их мотивируют к прогрессу. Надеюсь, в следующем году Золотой мяч выиграет кто-то из футболистов Реала. Бензема провел феноменальный год, но не выиграл. Думаю, он продолжит стремиться к этому.

Кроме того, Винисиус обладает всеми данными, чтобы побороться за награду в будущем", — приводит слова итальянского специалист официальный сайт "сливочных".

Ранее Football.ua проанализировал результаты голосования и итоговую победу Месси.