Испания

Вингер рассказал о своих футбольных планах.

Полузащитник Удинезе Жерар Деулофеу признался, что мечтает сыграть в составе сборной Испании на ЧМ-2022.

"Я никогда не закрывал главу со сборной Испании. Играть за национальную команду – лучшая вещь в мире. Моя цель – сыграть за Испанию на чемпионате мира, но буду говорить об этом, когда это случится. Хочу работать ради клуба, помогать ему и изменять ситуацию. Нужно хорошо играть в клубе, и тогда все придет.

Все испанцы очень гордятся Педри и Гави. Два молодых игрока, которые обладают характером и талантом, чтобы играть против лучших команд в Европе. Молодым игрокам нелегко играть так, как Гави и Педри. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе", – рассказал Деулофеу в интервью Italian Football Podcast.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 15 поединков в составе Удинезе, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

В активе Деулофеу имеется 4 матча и один гол в составе сборной Испании.