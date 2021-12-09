Вингер рассказал о своих футбольных планах.
Жерар Деулофеу, Getty Images
09 декабря 2021, 20:20
Полузащитник Удинезе Жерар Деулофеу признался, что мечтает сыграть в составе сборной Испании на ЧМ-2022.
"Я никогда не закрывал главу со сборной Испании. Играть за национальную команду – лучшая вещь в мире. Моя цель – сыграть за Испанию на чемпионате мира, но буду говорить об этом, когда это случится. Хочу работать ради клуба, помогать ему и изменять ситуацию. Нужно хорошо играть в клубе, и тогда все придет.
Все испанцы очень гордятся Педри и Гави. Два молодых игрока, которые обладают характером и талантом, чтобы играть против лучших команд в Европе. Молодым игрокам нелегко играть так, как Гави и Педри. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе", – рассказал Деулофеу в интервью Italian Football Podcast.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 15 поединков в составе Удинезе, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
В активе Деулофеу имеется 4 матча и один гол в составе сборной Испании.