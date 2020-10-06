Италия

Испанец присоединился к клубу из Серии А.

Полузащитник Уотфорда Жерар Деулофеу перешел в Удинезе, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Испанский вингер присоединился к "зебрам" на правах аренды до конца сезона.

Деулофеу выступал в Уотфорде с января 2018 года, перейдя из Барселоны. В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 30 поединков в футболке "шершней", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Удинезе также подписал полузащитника Уотфорда Роберто Перейру.