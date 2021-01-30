Италия

Испанец стал полноценным игроком итальянского клуба.

Нападающий Уотфорда, выступавший на правах аренды за Удинезе, полноценно перешел в стан фриульского клуба.

На официальном сайте итальянского клуба сообщается, что Удинезе активировали опцию выкупа футболиста.

Трансфер Деулофеу обойдется Удинезе примерно в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Ранее Деулофеу выступал за Милан, Эвертон, Севилью и Барселону.

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