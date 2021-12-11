Испания

Наставник Барселоны высказался о большом количестве травмированных футболистов в команде.

Главнй тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес накануне поединка с Осасуной прокомментировал больше количество травмированных игроков в клубе.

По его словам, Люк де Йонг может сыграть на острие атаки при необходимости.

"Люк — профессионал своего дела. Он прекрасно трудится на тренировках и может добавить нам вариативности в атаке. К тому же, травму получил Депай. Нам нужно адаптироваться к сложившейся ситуации с нашими нападающими.", — сказал Хави перед матчем.

Помимо Депая в лазарете команды находятся форварды Фати, Браутвейт и Агуэро, у которого выявили проблемы с сердцем.

Поединок Осасуна — Барселона состоится в 17:15 по киевскому времени.