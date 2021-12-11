Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

В рамках очередного матча семнадцатого тура испанской Ла Лиги Алавес на своем поле принимал Хетафе.

Обе команды борются в этом сезоне за выживание, что не располагало к зрелищному поединку. Команды много боролись, однако создали крайне мало голевых моментов.

Команды сумели забить по голу в каждом из таймов и справедливо завершили матч вничью. Таким образом, Хетафе остался на предпоследней строчке в турнирной таблице, отставая от Алавеса на три пункта, который находится на 17-м месте.

Алавес — Хетафе 1:1

Голы: Хоселу, 86 — Унал, 20

Алавес: Пачеко — Дуарте (Силла, 80), Лежен, Лагуардиа, Агиррегабириа (Мойя, 80) — Риоха (Лопес, 89), Лум, Пере Понс (Мендес, 65), Ману Гарсия, Пельистри (Мартин, 46) — Хоселу

Хетафе: Сория — Оливера, Куэнка, Митрович, Джене, Суарес (Иглесиас, 66) — Максимович, Арамбарри, Аленья (Поведа, 84) — Сандро Рамирес (Мата, 46), Унал (Янкто, 74)

Предупреждения: Арамбарри, Куэнка, Агиррегабириа, Мата, Сория, Лежен, Риоха

Удаление: Лежен, 90+3 (второе предупреждение).