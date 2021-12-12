Испания

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура испанской Ла Лиги между Осасуной и Барселоной.

В это воскресенье Барселона попробует наконец одержать первую победу в последних трех матчах во всех турнирах, а Осасуна попытается не проиграть в четвертой игре подряд.

Осасуна — Барселона

Воскресенье, 12 декабря, 17:15. Стадион Рейно-де-Наварра, Памплона. Главный арбитр матча — Хуан Мартинес Мунуэра. Трансляция — сервис Megogo.

Осасуна показывает достаточно неплохие результаты в нынешнем сезоне — команда выиграла пять встреч, шесть раз сыграла вничью и пять встреч проиграла — все это позволяет ей занимать 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 16 туров с 21 очком.

Осасуна не проигрывает в испанском чемпионате с середины октября, расписав четыре ничьи за этот период. Также команда забронировала себе место в следующей стадии Кубка Испании в начале этого месяца. Однако в матчах с Барселоной статистика неутешительная — последняя победа над Барселоной на своем поле была еще в далеком 2012 году, но в гостях была сенсационная победа на Камп Ноу в июле 2020 года.

Для Барселоны грустная полоса нынешнего сезона продолжается. Подопечные Хави, который недавно сменил Рональда Кумана, вылетели из Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской Баварии (0:3) и пропустив Бенфику на второе место в группе.

После того как Хави возглавил "блаугранас" были две победы в последних трех матчах в Ла Лиге, но каталонский клуб в прошлом туре неожиданно уступил Бетису (0:1). В настоящее время Барселона занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего Реала на 16 очков. Однако до четвертого места, где находится Атлетико всего шесть баллов, так что не все еще потеряно и сезон можно спасти. У Барселоны лишь одна выездная победа в Ла Лиге в этом сезоне — над Вильярреалом в конце ноября.

Что касается кадровой ситуации, то у Осасуны из-за травмы игру пропустит Хесус Аресо, а также вызывает вопросы форма голкипера Хуана Переса, у которого была мышечная травма. У Барселоны проблем гораздо больше — в лазарете "блаугранас" находятся Мартин Брайтвейт, Анссумане Фати, Педри, Серхи Роберто, Серхио Агуэро, Хорди Альба. В то же время Даниэль Алвес пока еще не имеет права выступать в матчах Ла Лиги.

Не сыграют: Аресо — Брайтвейт, Фати, Педри, Роберто, Альба, Алвес

Под вопросом: Перес — ...

История личных противостояний в матчах Ла Лиги

Всего игр: 78 (45 побед Барселоны, 17 ничьих, 16 побед Осасуны)

На поле Осасуны: 39 (15 побед Барселоны, 13 ничьих, 11 побед Осасуны)

Разница забитых и пропущенных голов: 170-66 в пользу Барселоны

Самый результативный матч: победа Осасуны 4:2 (1984), победа Барселоны 8:0 (2011)