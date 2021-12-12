"Желтая субмарина" одержала свою четвертую победу в 16 поединках текущего сезоне Ла Лиги.
Игроки Вильярреала, Getty Images
12 декабря 2021, 16:58
Завершился поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором Вильярреал принимал на своем поле Райо Вальекано.
Подопечные Унаи Эмери отправили в ворота соперника два безответных мяча, тем самым гарантировав себе три набранных очка в актив.
Авторами забитых мячей в составе "желтой субмарины" стали Аисса Манди и Жерар Морено.
Вильярреал - Райо Вальекано 2:0
Голы: Манди, 32, Морено, 36 (пен.)
Вильярреал: Рульи, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 62), Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 78), Парехо (Капу, 62), Иборра, Жерар Морено (Пако Алькасер, 85), Диа (Альберто Морено, 63).
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич (Посо, 82), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 65), Оскар Валентин, Трехо (Нтека, 58), Гвардиола (Мартин, 82), Паласон (Бебе, 65).
Предупреждения: Пау Торрес — Катена, Паласон, Фран Гарсия