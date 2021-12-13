Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка испанского первенства.

Бетис одержал победу над Сосьедадом со счетом 4:0 в матче 17-го тура испанской Примеры.

Дублем с составе севильского клуба отличился Алекс Морено, а еще по голу в свой актив записали Хуанми и Набиль Фекир.



Реал Бетис — Реал Сосьедад 4:0

Голы: Морено, 14, 79, Хуанми, 57, Фекир, 66.

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Родригес (Акуоку, 83), Хуанми (Родри, 87), Виллиан Жозе, Фекир (Тельо, 83).

Сосьедад: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия (Турриентес, 74), Субименди, Порту (Янузай, 62), Исак (Серлот, 74), Ойарсабаль, Барренечеа (Наварро, 74).

Предупреждения: Родригес, Морено, Фекир – Субельдия.