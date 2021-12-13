Испания

Наставник Барселоны прокомментировал очередную неудачу своей команды.

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона допустила третью осечку в трех последовательных поединках в разных турнирах, сыграв вничью на выезде против Осасуны (2:2).

Осасуна — Барселона 2:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "блаугранас" Хави оценил действия своих подопечных в данном противостоянии.

"Ничейный результат не может нас устраивать, так как мы сыграли в хороший футбол. При счете в нашу пользу Барселона должна была взять мяч под контроль и удержать победу, но нам это так и не удалось сделать. Последствия были слишком тяжелыми.

Мы не смогли успокоить игру, проводя время на чужой половине, поэтому не достигли необходимого результата. Пока что, у моей команды не получается удерживать необходимый результат, а динамика наших выступлений негативна.

В нашем составе много юных футболистов, но они полностью оправдывают доверие, которое выражается в их адрес. Остается только верить в их способности. Развитие игрока — динамический процесс, поэтому, если проявить терпение, результат со временем определенно придет.

Наша цель на сезон — место в топ-4 и борьба за Лигу чемпионов, почему бы и нет? Это сложно, но вполне достижимо.

Сегодня была такая игра, при которой нашим центральным защитникам пришлось выиграть много дуэлей. Умтити хорошо проявил себя в этом плане. Он достаточно много работает на тренировках, что и показал на поле. Все футболисты заслуживают места в стартовом составе. Эрика Гарсии сегодня не было на поле из-за чисто технических моментов.

Мы должны были играть с мячом на чужой половине поля, ждать своего шанса, но нам не хватает футболистов с нужными характеристиками для этого — такова реальность", — заключил испанский специалист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет домашний поединок против Эльче.